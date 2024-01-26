Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Деменко: «В «Зените» началась паника и сумбур из-за ухода Кругового» эксклюзив

26 Января 2024 • 17:34 Комментировать

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о срыве трансфера Наира Тикнизяна в «Зенит».

- «Зенит» покидают российские ребята - Круговой, Чистяков - а новые, как Тикнизян, готовы идти только на огромные деньги, понимая, что сядут на лавку. Видите в этом проблему для «Зенита», тем более, Сергей Семак заявлял о нехватке в заявке россиян?

- Перебор с легионерами там существует, поэтому тренер и говорит, что нужны российские ребята. Круговой ушел из «Зенита» ради практики. Это понятно. Но условия в Питере у него были хорошие. С ним хотели продлить контракт. Но он выбрал футбол. Тикнизян, наоборот, запросил большую сумму, но «Зенит» не пошел на это. Питерцы в любом случае столкнутся с такой проблемой. Сейчас вот пошли разговоры про Скопинцева.

- Как вам такой вариант?

- Все понимают, что вряд ли он будет игроком основного состава. А так футболисты с российским паспортом нужны, чтобы в случае травм или других проблем заменить легионеров. Сейчас по понятным причинам «Зенит» ищет левого защитника. При этом команда имеет возможность покупать игроков, делать им определенные условия, что не всегда могут другие клубы.

- Почему «Зенит» так активно ищет кого-то на замену Кругового? Он же был игроком запаса, и до лета питерцы вполне могли обойтись Дугласом Сантосом.

- Я вообще не понимаю, почему в «Зените» так поступили с Круговым. Его спокойной могли бы до конца контракта держать в запасе и не вызывать какую-то панику. А это именно паника. Они предлагают большие деньги за российского футболиста – 8 млн. евро, и не соглашаются с суммой личного контракта Тикнизяна. Потом предлагают за Скопинцева 5 млн. евро. Это какой-то сумбур. Можно было спокойно оставить Кругового. Не думаю, что он требовал места в составе. Никто не может его требовать. Есть конкуренция. Надо было с ним поговорить, что шанс будет. Но я понимаю Данила. Он пошел на худшие условия ради практики. Но в любом случае какая-то несправедливость существует.

- В чем?

- В том, что «Зенит» берет легионеров за большие деньги и ставит их в состав. Такая политика чревата. Завтра легионер получит травму, и что? Ты на другого футболиста не рассчитываешь? Такие моменты создают нервозность в команде среди игроков с российским паспортом.

- Пишут, что Тикнизян просил зарплату в 2 млн. евро в год. Не слишком ли завышенная цена, учитывая, что в «Локомотиве» он получал в два раза меньше?

- Просто Тикнизян в этом сезоне удачно выступал за «Локомотив», много забивал и хорошо себя проявлял. Поэтому я его понимаю. Но не думаю, что «Локомотив» не имеет финансовой возможности. Тикнизян там был всем доволен. Сейчас в нашем чемпионате вообще такие зарплаты платят, каких нет в Европе. К нам едут только за большие деньги, потому что нет еврокубков и бороться можно только за чемпионство в РПЛ. И потом я думаю, сначала «Зениту» нужно было договариваться с игроком по личным условиям контракта, а потом с клубом. А здесь получилось все наоборот. С клубом договорились, а футболист потом сорвал следку.

Елена Григорьевская

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Максим Деменко Наир Тикнизян Данил Круговой ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» «Бавария» решила судьбу Тухеля Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны» Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне» ​В прессу просочились записи переговоров ВАР на матче «Реал» - «Альмерия» - Федерация сделала заявление Суарес рассказал, как Месси и Неймар помогли ему выиграть борьбу за «Золотую бутсу» у Роналду ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника «Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
Спортивные новости
Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, переиграл Зверева и вышел в финал Australian Open «Металлург» обыграл «Адмирал» в КХЛ и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина Джокович в полуфинале Australian Open проиграл Синнеру Чесноков: Матчи Медведева со Зверевым - это всегда триллер с убийствами, кровью, вампирами и прочим Соболенко в двух сетах переиграла Гауфф и пробилась в финал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Января
18:40 · Россия. Премьер-лига
Гранат считает возможный переход Скопинцева в «Зенит» абсурдом для «Динамо»
18:39 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» заявили, что состав клуба полностью укомплектован
18:25 · Россия. Премьер-лига
Шавло рассказал о причинах ухода с поста генерального директора «Спартака»
18:13 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» рассказали, почему решились на подписание Сенхаджи
18:00 · Россия. Премьер-лига
Асхабадзе рассказал, почему Ташуев подошёл «Факелу»
17:57 · Россия. Премьер-лига
Мантуан оценил трансферы Нино, Педро и Артура
17:53 · Россия. Премьер-лига
Брызгалов сломал руку в матче «Факела» на сборах в Турции официально
17:42 · Россия. Премьер-лига
Иван Игнатьев может продолжить карьеру на Балканах
17:35 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» одолел середняка чемпионата Болгарии
17:31 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «Зенит» теряет лицо, отправляя Кругового в дубль
17:14 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» подписал атакующего полузащитника БАТЭ официально
17:13 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов не пойдёт работать в «Спартак»
16:47 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» обязан отпустить Кассьерру в Европу – журналист
15:56 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» делал предложение по экс-игроку «Шахтёра» 1
15:23 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» и «Спартак» были против переноса тура РПЛ на конец апреля – источник
Все новости
Рекомендуем