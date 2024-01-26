Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о срыве трансфера Наира Тикнизяна в «Зенит».

- «Зенит» покидают российские ребята - Круговой, Чистяков - а новые, как Тикнизян, готовы идти только на огромные деньги, понимая, что сядут на лавку. Видите в этом проблему для «Зенита», тем более, Сергей Семак заявлял о нехватке в заявке россиян?

- Перебор с легионерами там существует, поэтому тренер и говорит, что нужны российские ребята. Круговой ушел из «Зенита» ради практики. Это понятно. Но условия в Питере у него были хорошие. С ним хотели продлить контракт. Но он выбрал футбол. Тикнизян, наоборот, запросил большую сумму, но «Зенит» не пошел на это. Питерцы в любом случае столкнутся с такой проблемой. Сейчас вот пошли разговоры про Скопинцева.

- Как вам такой вариант?

- Все понимают, что вряд ли он будет игроком основного состава. А так футболисты с российским паспортом нужны, чтобы в случае травм или других проблем заменить легионеров. Сейчас по понятным причинам «Зенит» ищет левого защитника. При этом команда имеет возможность покупать игроков, делать им определенные условия, что не всегда могут другие клубы.

- Почему «Зенит» так активно ищет кого-то на замену Кругового? Он же был игроком запаса, и до лета питерцы вполне могли обойтись Дугласом Сантосом.

- Я вообще не понимаю, почему в «Зените» так поступили с Круговым. Его спокойной могли бы до конца контракта держать в запасе и не вызывать какую-то панику. А это именно паника. Они предлагают большие деньги за российского футболиста – 8 млн. евро, и не соглашаются с суммой личного контракта Тикнизяна. Потом предлагают за Скопинцева 5 млн. евро. Это какой-то сумбур. Можно было спокойно оставить Кругового. Не думаю, что он требовал места в составе. Никто не может его требовать. Есть конкуренция. Надо было с ним поговорить, что шанс будет. Но я понимаю Данила. Он пошел на худшие условия ради практики. Но в любом случае какая-то несправедливость существует.

- В чем?

- В том, что «Зенит» берет легионеров за большие деньги и ставит их в состав. Такая политика чревата. Завтра легионер получит травму, и что? Ты на другого футболиста не рассчитываешь? Такие моменты создают нервозность в команде среди игроков с российским паспортом.

- Пишут, что Тикнизян просил зарплату в 2 млн. евро в год. Не слишком ли завышенная цена, учитывая, что в «Локомотиве» он получал в два раза меньше?

- Просто Тикнизян в этом сезоне удачно выступал за «Локомотив», много забивал и хорошо себя проявлял. Поэтому я его понимаю. Но не думаю, что «Локомотив» не имеет финансовой возможности. Тикнизян там был всем доволен. Сейчас в нашем чемпионате вообще такие зарплаты платят, каких нет в Европе. К нам едут только за большие деньги, потому что нет еврокубков и бороться можно только за чемпионство в РПЛ. И потом я думаю, сначала «Зениту» нужно было договариваться с игроком по личным условиям контракта, а потом с клубом. А здесь получилось все наоборот. С клубом договорились, а футболист потом сорвал следку.

Елена Григорьевская