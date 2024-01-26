Новиков: «Зенит» теряет лицо, отправляя Кругового в дубль

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Новиков оценил переход защитника «Зенита» Данила Кругового в стан «армейцев».

«Так поступать солидной команде нельзя, «Зенит» теряет свое лицо, отправляя Кругового в дубль. Это решение не принесет никому пользы. Ну не хочет парень больше играть за вас, так отпустите его сейчас. Можно же было продать его и выручить какие-то деньги, например», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По его мнению, за полгода в составе второй команды левый защитник не потеряет свои навыки, также отметив, что Круговой мог бы принести пользу «сине-бело-голубых».

Напомним, что Данил Круговой присоединится к ЦСКА после истечения контракта с «Зенитом» летом 2024 года. До этого момента защитник будет выступать за дубль петербуржцев.