Екатеринбургский «Урал» представил усиление состава – команду пополнил белорус Артём Концевой. Атакующий полузащитник уже присоединился к «шмелям» на сборах в ОАЭ.

Игрок в самом расцвете сил к своим 24 годам успел сыграть как в молодежной, так и главной сборных своей страны, поиграл в еврокубках за несколько белорусских команд, а также в Венгрии и Чехии. Предыдущим клубом футболиста был знаменитый БАТЭ из Борисова.

«Приветствуем Артёма в «Урале»! Желаем успехов в нашей команде и с нетерпением ждём дебюта!», - добавляет пресс-служба «Урала».

«Урал» после 18 туров сезона РПЛ с 19 очками занимает 12-е место турнирной таблицы, тренирует команду белорусский специалист Виктор Ганчаренко.