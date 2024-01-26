Кузнецов не пойдёт работать в «Спартак»

Экс-футболист столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос, готов ли пойти работать в «Спартак».

«Согласился бы работать в «Спартаке»? Нет. Мое армейское прошлое не позволяет работать», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

Напомним, в настоящий момент Кузнецов является главным тренером медийного клуба 2DROTS. В декабре 58-летний специалист отказался от работы в красноярском «Енисее», который по итогу возглавил Андрей Тихонов.

После 18 туров «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, а ЦСКА Владимира Федотова располагается на восьмой позиции.