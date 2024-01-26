​«Зенит» обязан отпустить Кассьерру в Европу – журналист

Слухи продолжают связывать Матео Кассьерру с «Севильей». Как сообщает в социальных сетях журналист Фернандо Серрано, в действующем контракте колумбийского форварда с «Зенитом» есть пункт, согласно которому питерцы не могут препятствовать выкупу Кассьерры европейским клубом.

Отмечается, что «Зенит» оценивает 26-летнего Кассьерру в 9 миллионов евро. Возможен вариант, при котором «Севилья» арендует колумбийца с правом выкупа.

Как известно, после первой части сезона Матео Кассьерра возглавляет бомбардирскую гонку Российской премьер-лиги. Колумбиец забил 14 голов.