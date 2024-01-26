​«Зенит» делал предложение по экс-игроку «Шахтёра»

«Зенит» предпринимал попытку подписать атакующего полузащитника Тете из «Галатасарая». Как сообщает Aslan Medya, действующий чемпион России делал предложение по 23-летнему бразильцу, но предложение не было принято.
Отмечается, что «Галатасарай» готов рассматривать предложения по Тете на сумму от 10 миллионов евро. Интерес к футболисту проявляют клубы из Франции и Ближнего Востока.
Ранее Тете поиграл в Европе за украинский «Шахтёр», французский «Лион» и английский «Лестер». В 27 официальных матчах сезона 2023/2024 бразилец забил два гола и отдал три результативных паса на партнёров.
если это будет компенсацией при обмене Вендела на Тете .
Якобы
"Галатасарай" и агент Вендела достигли принципиальной договоренности о переходе бразильца в турецкий клуб. В ближайшее время представители "Галатасарая" прибудут в Россию для переговоров с "Зенитом" по трансферу Вендела.
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