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Гордеев: «Зенит» правильно сделал, что не дал Тикнизяну зарплату в два раза выше, чем в «Локомотиве» эксклюзив

26 Января 2024 • 15:04 Комментировать

Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о срыве трансфера Наира Тикнизяна в «Зенит», а также о поисках других вариантов замещения Данила Кругового в питерской команде.

- Наставник «Зенита» Сергей Семак на днях говорил, что ему не хватает российских футболистов в заявке, но при этом мы видим, что его команду покидают россияне: Круговой, Чистяков, а паспортисты, например Тикнизян, готовы идти только на огромные деньги, понимая, что сядут на лавку. Видите в этом проблему для «Зенита»?

- Это касается любого нашего топ-клуба. Игроки понимают, что придя, они могут сесть на лавку, но при этом получить хорошие условия. Это выбор каждого. Но когда игрок молодой, у него идет становление, то лучше чем иметь игровую практику, ничего не придумаешь. Это внутренняя работа клуба – убедить футболиста перейти, нарисовать ему какие-то перспективы. Плюс футболист будет работать в более качественных условиях.

- Убедить Тикнизяна у «Зенита» не получилось. А вообще что в этой ситуации делать питерскому клубу, чтобы не было нехватки россиян в заявке?

- Создавать условия и рисовать перспективы. Если веришь в игрока и его потенциал, даже в молодого, можно рисковать. Очень сложно найти футболиста, который готов здесь и сейчас выйти в составе топ-клуба и дать результат. Работа клуба и заключается в том, чтобы найти и создать группу таких футболистов, которые при правильной работе рано или поздно усилят основу клуба.

- Не являются ли недостатком большие финансовые возможности «Зенита» в том плане, что россияне завышают свой ценник? Например, Тикнизян был готов к переходу, только на условиях двукратного увеличения зарплаты.

- «Зенит» правильно сделал, что не дал Тикнизяну зарплату в два раза выше, чем в «Локомотиве». Если игрока приглашают, он, в первую очередь, должен видеть перспективы своего развития как футболиста. Но почему зарплата должна увеличиваться в разы? Это нехороший прецедент. Понятно, что денег дадут больше, но почему это должно быть в два раза?

- Может потому, что легионеры в «Зените» получают очень много?

- Это так, но они заслуженно получают такие деньги. Питерские легионеры действительно выделяются своими качествами. А будет ли играть Тикнизян в составе - это вопрос. Но и футболиста можно понять. У него такая логика, что в «Локомотиве» он играет, а если в «Зените» не будет, то это надо как-то компенсировать.

- Появилась информация, что после сорвавшегося трансфера Тикнизяна «Зенит» начал работу по переходу Скопинцева из «Динамо». Что думаете об этом варианте?

- Эта работа не совсем своевременная. «Зенит» упустил время. Надо чтобы заранее были готовы варианты. Селекция – не сиюминутный вопрос. Все время должны быть какие-то варианты. Но Скопинцев – это неплохой вариант, хотя надо смотреть, готов ли они играть на таком уровне.

- А вы как считаете?

- Я вижу, как у «Зенита» расставлены приоритеты – это молодые игроки с российским паспортом. Такая работа не должна прекращаться, и таких острых ситуаций тоже быть не должно.

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- Почему «Зенит» создал такой ажиотаж вокруг ухода Кругового и поисков игрока ему на замену? Опасаются, что могут возникнуть проблемы, если что-то произойдет с Дугласом Сантосом?

- Всякое может случиться. Есть лимит, травмы, болезни. Понятно, что большую часть времени на поле будет проводить этот легионер. Там деньги заплачены совсем другие. Но есть ситуация, связанная с надежностью.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Гордеев Наир Тикнизян Данил Круговой ещё теги
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