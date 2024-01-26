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​Стало известно, какие условия предлагали Круговому «Зенит» и ЦСКА

26 Января 2024 • 14:58 Комментировать

Недавно ЦСКА объявил о летнем переходе защитника Данила Кругового, чей контракт с «Зенитом» истекает. После этого питерский клуб отправил 25-летнего футболиста на остаток сезона во вторую команду.

Как сообщает Metaratings, «Зенит» предлагал Круговому новый контракт на пять лет с увеличением зарплаты до 1,4 миллиона евро в год. Кроме того, питерцы были готовы обсудить подъёмные и бонусы.

ЦСКА, в свою очередь, предложил игроку 1,6 миллиона евро за сезон, а также подписной бонус. В итоге Круговой выбрал московский клуб. Источник отмечает, что «армейцы» с учётом подъёмных и бонусов футболисту и его агенту потратили на заключение сделки 2 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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