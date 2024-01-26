Гелу Родригез, агент полузащитника «Америки» Альваро Фидальго, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Зенита».

«Да, какой-то интерес от «Зенита» есть, но пока рано говорить о чем-то серьезном», — сказал агент.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в клубе из Мексики опасаются трудностей с денежными переводами из России, но при этом готовы к потенциальному сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» намерен выделить на покупку 26-летнего испанца 9,2 млн евро.