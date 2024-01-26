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Защитник болгарской «Арды» Сако близок к переходу в «Ростов»

26 Января 2024 • 13:26 Комментировать

Агент защитника болгарской «Арды» Умара Секо Нассер Диалло высказался о ходе переговоров по трансферу своего клиента в «Ростов».

Агент отметил, что переговоры с командой с берегов Дона находятся на финальной стадии.

«Это будет аренда с правом выкупа. Мы почти все завершили», - приводит слова Диалло Sport24.

Контракт 27-летнего ивуарийца с болгарской командой рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

В текущем сезоне Секо принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Ростов Арда Карджали Нассер Диалло Умар Секо ещё теги
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