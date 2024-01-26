Ловчев: «Джикия не заслужил того, что сейчас происходит»

Ветеран столичного «Спартака» Евгений Ловчев поделился комментарием о ситуации с капитаном и защитником «красно-белых» Георгием Джикией.

«Мне очень жаль того, что происходит с Джикией. Я не понимаю, почему футболист не играет. Он уже долго в «Спартаке», никуда не дергался — и ничем не заслужил того, что сейчас происходит», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Как считает эксперт, таких людей нужно держать в коллективе и относиться к ним бережно.

30-летний Джикия защищает цвета «Спартака» с 2017 года. В текущей кампании футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.