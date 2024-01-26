Агент Стоцкого: «История с возможным переходом в «Балтику» пока актуальна»

Агент защитника «Пари НН» Дмитрия Стоцкого Олег Ерёмин высказался о возможном переходе своего клиента в каланинградскую «Балтику».

Агент отметил, что на данный момент нет никакого понимания по поводу будущего игрока.

«Определённый интерес к Дмитрию есть. История с возможным переходом в «Балтику» пока актуальна», - приводит слова Ерёмина «Чемпионат».

Контракт 34-летнего футболиста с нижегородской командой рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

В текущем сезоне Стоцкий принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.