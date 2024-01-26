Ловчев: У Классена было достаточно времени проявить себя в «Спартаке»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Леона Классена из стана «красно-белых».

Ранее появилась информация, что столичный клуб предложил услуги Классена нескольким командам Российской премьер-лиги.

«Уже можно говорить, что в команде он не состоялся, — играл мало, конкуренцию на своей позиции проигрывал. А времени, чтобы себя стабильно проявить, у него было более чем достаточно», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Эксперт добавил, что у «Спартака» большая скамейка, но не хватает качественных игроков, которые бы делали разницу на поле. По мнению Ловчева, для борьбы за чемпионство «красно-белым» необходимо усиление.

В текущем сезоне 23-летний Классен принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.