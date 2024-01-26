В «Оренбурге» заявили, что Гойкович не хочет играть в России

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будушем защитника Ренато Гойковича в составе уральской команды.

Спортивный функционер отметил, что босниец не хочет выступать в России, поэтому его агент занимается поиском его нового места работы.

«Либо летом бесплатно покинет команду, либо, может, сейчас кто-то придёт и купит. Что мы можем сделать тут?» - приводит слова Андреева «Чемпионат».

28-летний футболист выступает за «Оренбург» с 2020 года. Его соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Гойкович принял участие в 18 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.