Ловчев назвал три позиции, которые нужно усилить «Спартаку»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о том, на какие позиции «красно-белым» нужно подписать новых игроков.

«Нападающий, и не только, «Спартаку» нужен. Нужен и опорник, и еще один сильный центральный защитник. «Спартак» непростая команда, а у нас тяжелый чемпионат», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Напомним, по итогам первой части сезона «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 30 очков в 18 матчах.

Первый матч в этом году команда Гильермо Абаскаля проведет 2 февраля. Соперником «красно-белых» в рамках товарищеского матча станет московское «Торпедо».