Питерский «Зенит» не контактировал с московским «Динамо» по поводу трансфера защитника Дмитрия Скопинцева, об этом в своём телеграм-канале «Alexeev ньюс» сообщил журналист Константин Алексеев.

По данным источника, в контракте у игрока сборной России, который рассчитан до лета 2027 года, нет опции выкупа. К тому же руководство «бело-голубых» не обсуждало никаких альтернатив на случай ухода Скопинцева.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что команда с берегов Невы готова заплатить за игрока пять миллионов евро.

В текущем сезоне Скопинцев принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнёрам по команде.