Ловчев: «Угальде — кот в мешке»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о потенциальном новичке «красно-белых» Манфреде Угальде.

По мнению эксперта, плюс в том, что Угальде является молодым игроком, поэтому «Спартак» сможет отбить какие-то деньги на его продаже, если он не заиграет.

«Пока Угальде при всей своей статистике в Голландии — кот в мешке. Был пример Промеса, пришедшего из Голландии, но есть и пример Тиля. Куча факторов, которые влияют», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что в пятницу, 26 января, коста-риканский нападающий должен вылететь в Москву для прохождения медицинского обследования.