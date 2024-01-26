В «Оренбурге» не исключили трансфер ещё одного игрока

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о зимней трансферной кампании уральской команды.

Спортивный функционер отметил, что на данный момент все находится в спокойном режиме, но есть определённые ниточки.

«Если кто-то уйдет, точно будем заменять. Но, может быть, усилимся еще одним игроком», - приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Оренбург» в зимнее трансферное окно арендовал защитника «Ростова» Даниила Прохина и нападающего чилийского «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

Подопечные Давида Деограсии после 18 туров Российской премьер-лиги находятся в зоне стыковых игр.