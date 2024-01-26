Коновалов сменил «Рубин» на «СКА-Хабаровск»

Хабаровский СКА объявил о переходе полузащитника «Рубина» Игоря Коновалова. Контракт подписан до лета 2024 года. 27-летний футболист в текущем сезоне почти не появлялся на поле, проведя всего четыре матча в Премьер-лиге и Кубке. Всего же в элитном дивизионе он сыграл 113 поединков, защищая цвета «Рубина», «Кубани», «Арсенала», «Ахмата» и «Урала».

Ранее предполагалось, что помимо Коновалова казанский клуб ищет новое место работы для других полузащитников, Умарали Рахмоналиева, Александра Ломовицкого и центра поля Леона Мусаева.

Также дальневосточники досрочно вернули из аренды в Казань молодого форварда Марко Чавару.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».