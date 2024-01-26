Силкин — о «Динамо»: «Подбор футболистов у «бело‑голубых» не для первого места»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о перспективах столичного клуба в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что «бело-голубым» нужны новые игроки в каждую линию поля, но при этом он дал понять, что это должны быть качественные футболисты.

«Динамо не готово к борьбе за титул. Подбор футболистов у «бело‑голубых» не для первого места. У «Динамо» хорошая игра, но нужны высококлассные футболисты», - приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, что подопечные Марцела Лички ушли на зимний перерыв на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.