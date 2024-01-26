Названа дата прибытия Угальде в Москву

Нападающий «Твенте» Манфред Угальде в ближайшее время прилетит в Москву для завершения перехода в «Спартак». Об этом рассказал нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс.

«Ожидается, что Угальде сегодня вылетит в Москву для прохождения медицинского осмотра. Потом уже он присоединится к «Спартаку» на сборах в Дубае», — приводит слова Каптейнса издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что трансфер 21-летнего Угальде обойдется «Спартаку» в 12 миллионов евро, но за счет бонусов сумма может вырасти до 15 миллионов.

В сезоне-2023/24 форвард сыграл в 25 встречах во всех турнирах, в которых стал автором девяти голов и семи ассистов.