Кевин Кастаньо рассказал о трансфере в «Краснодар»

Новичок «Краснодара» Кевин Кастаньо высказался о трансфере в российский клуб.

Колумбиец отметил, что ранее ничего не слушал о краснодарской команде, но после разговора с Джоном Кордобой узнал много интересного.

Полузащитник отметил, что у него было много предложений по своему будущему, но он выбрал перейти в стан «быков» после разговора с колумбийцами, которые выступают в РПЛ.

«Они рассказали, что это очень хорошая страна в плане жизни с семьёй, спокойная. К тому же «Краснодар» — это очень большой клуб, поэтому я принял решение приехать сюда», - приводит слова Кастаньо пресс-служба «Краснодара».

Напомним, что Кастаньо подписал контракт до лета 2028 года. Сумма трансфера составила 7,3 миллиона евро.