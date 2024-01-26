На данный момент нет договорённости между «Твенте» и «Спартаком» по поводу трансфера Угальде

Пресс‑атташе «Твенте» Ричард Питерс высказался о ходе переговоров с московским «Спартаком» по поводу трансфера нападающего Манфреда Угальде.

«Если будет сделка по Угальде, мы, конечно, сообщим об этом. На данный момент ее нет», - приводит слова Питерса «Матч ТВ».

Ранее журналист Фабрицио Романо в социальной сети сообщил, что переход между клубами полностью согласован, и клубы обмениваются необходимой документацией для завершения сделки. Сумма трансфера должна составить 12 миллионов евро, а с учётом всех возможных бонусов может достичь 15 миллионов евро.