Самарские «Крылья Советов» заинтересованы в услугах 20-летнего правого вингера аргентинского «Индепендьенте» Николаса Вальехо, об этом сообщает DLC Radio.

На данный момент аргентинец находится в аренде в команде «Тальерес Кордоба», соглашение с которой рассчитано до конца календарного года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,3 миллиона евро.

В текущем сезоне Вальехо принял участие в 45 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.

На его счету две игры за молодёжную сборную Аргентины.