Питерский «Зенит» рассматривает вариант с покупкой защитника московского «Динамо» Дмитрия Скопинцева, об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, «сине-бело-голубые» готовы заплатить за динамовца около пяти миллионов евро, а сам игрок рассчитывает получать 1,4 миллиона евро в год. Также сообщается, что при уходе Скопинцева «Динамо» попытается подписать Александра Эктова из «Краснодара».

Контракт Скопинцева с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне он принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами партнёрам по команде.