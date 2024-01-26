Рыбчинского, Мелёшина и Тугарева не будет в «Факеле»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, продолжает ли воронежский клуб переговоры по возможным трансферам Дмитрия Рыбчинского («Локомотив»), Романа Тугарева («Ростов») и Павла Мелёшина («Спартак»).

Спортивный функционер отметил, что сейчас на этих футболистов нет никаких планов.

«До определенного момента у нас была заинтересованность в некоторых из этих игроков, но сегодня я могу сказать, что в это трансферное окно этих футболистов в «Факеле» не будет», - приводит слова Асхабадзе Sport24.

Напомним, что «Факел» ушёл на зимний перерыв на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ.