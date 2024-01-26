Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», питерский «Зенит» не хочет отдавать защитника Данилу Кругового в аренду в ЦСКА на вторую часть сезона-2023/24.

Напомним, что 25-летний футболист должен присоединиться к «армейцам» ближайшим летом на правах свободного агента. Он заключил контракт до 30 июня 2028 года с опцией продления ещё на один сезон.

Руководство питерской команды приняло решение, что футболист вторую часть сезона проведёт с «Зенитом-2».

Круговой является воспитанником академии «Зенит». В текущем сезоне он принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами партнёрам по команде.