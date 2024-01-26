Дмитрий Тарасов высказался о сорвавшемся трансфере Тикнизяна в «Зенит»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о сорвавшемся трансфере игрока московской команды Наира Тикнизяна в питерский «Зенит».

Экс-игрок сборной России отметил, что необходимо знать, как была ситуация внутри переговоров, так как нужно понимать, хотел сам Тикнизян перейти в стан команды с берегов Невы или же «Локомотив» не готов был его отпустить.

«Думаю, он бы по условиям точно выиграл, но конкуренция в «Зените» была бы выше, чем в «Локомотиве». Я желаю ему только удачи! Я знаком с ним, он хороший парень. Всё, что не делается, всё к лучшему», - приводит слова Тарасова «Чемпионат».