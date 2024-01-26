Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о ходе строительства нового стадиона в Воронеже.

Спортивный функционер отметил, что на данный момент арена носит название «Факел», однако ему хотелось бы получить хороший контракт по неймингу.

«Мы работаем в этом направлении, тем более, что опыт есть. В свое время, когда я работал в «Спартаке», мы первыми в стране заключили спонсорский контракт на название нового стадиона в Тушине», - приводит слова Асхабадзе Sport24.

На данный момент «Факел» играет на «Центральном стадионе профсоюзов», который вмещает менее 22 тысяч зрителей.