Полузащитник ЦСКА Зделар подвёл итоги первого сбора

Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар подвёл итоги первого учебно-тренировочного сбора, который прошёл в Абу-Даби.

Серб отметил, что было много усердной работы, но самое главное, по его мнению, что все игроки закончили сбор без травм, при этом улучшив свои физические кондиции.

«Мы действительно хорошо потрудились, пришли в отличную форму и уже сыграли два матча», - приводит слова Зделара официальный телеграм-канал ЦСКА.

Напомним, что подопечные Владимира Федотова провели два товарищеских матча, в которых разгромили оманский «Сохар» (4:1) и переиграли столичное «Торпедо» со счётом 3:2.