Наставник «Твенте» высказался о возможном переходе Угальде в «Спартак»

Главный тренер «Твенте» Джозеф Остинг высказался о возможном переходе нападающего Манфреда Угальде в московский «Спартак».

Специалист отметил, что вероятность ухода форварда действительно присутствует.

«Наши амбиции и цели останутся прежними. Но с уходом Угальде мы многое потеряем. Он хороший нападающий, который очень важен для команды», - приводит слова Остинга Tubantia.

Ранее сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» стало известно, что «красно-белые» заплатят «Твенте» за игрока сборной Коста-Рики 12 миллионов евро, а с учётом бонусов сумма может достичь 15 миллионов евро.