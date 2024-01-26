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В «Факеле» рассказали о задачах на вторую часть сезона

26 Января 2024 • 10:03 Комментировать

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе высказался о задачах воронежской команды на вторую часть сезона Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что остался доволен первой половиной, ведь достаточно посмотреть на количество набранных очков, но при этом он дал понять, что не стоит бежать вперёд паровоза.

«В прошлом сезоне перед командой стояла задача не вылететь. Сейчас — та же самая, но по возможности без попадания в стыковые матчи», - приводит слова Асхабадзе Sport24.

Напомним, что подопечные Сергея Ташуева после 18 туров занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. 

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Роман Асхабадзе
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