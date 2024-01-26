Почему зимнее трансферное окно-2024 такое скучное

Январское трансферное окно близко к завершению, но в этот раз зима выходит тихой на переходы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, почему всё так.

За неделю до закрытия – всего 5 трансферов стоимостью в 20 и более миллионов евро

Все привыкли, что трансферные окна – это всегда большие потоки новостей о новичках, заключённых сделках и так далее. Однако январь 2024 года проходит на редкость спокойно. За неделю до закрытия трансферного окна в Европе совершено всего пять трансферов стоимостью от 20 миллионов евро и выше. При этом только один Виктор Роке превысил лимит в 25 миллионов, но «Барселона» его приобретение за 40 согласовала раньше, просто осуществить переход смогла только сейчас.

Для сравнения, в прошлом году цифра в 20 миллионов и выше фигурировала в 15 сделках, при этом порог в 25 миллионов был минимальным для попадания в топ-10, и сразу четыре футболиста стоили дороже 40, в том числе Энцо Фернандес за 121 миллион. Зимой 2022 года 20 миллионов и выше выложили за девятерых футболистов, и вновь сразу четверо были дороже 40. В целом, если смотреть за последние пять лет, то текущее трансферное окно пока одно из самых спокойных.

Сезон Кол-во сделок от 20 млн Кол-во сделок от 40 млн Самый дорогой трансфер 2019/20 18 1 65 млн евро (Бруну Фернандеш в «МЮ») 2020/21 6 0 36 млн евро (Доминик Собослаи в «Лейпциг») 2021/22 9 4 83,5 млн евро (Душан Влахович в «Ювентус») 2022/23 15 4 121 млн. евро (Энцо Фернандес в «Челси») 2023/24 5 1 40 млн евро (Виктор Роке в «Барселону»)

Нынешнее трансферное окно идёт на уровне сезона-2020/21, то есть постковидного, когда клубы после серьёзных потерь не тратили большие деньги на новичков. В чём причина?

Английские клубы стали осмотрительнее

В последние годы главными транжирами были англичане. Клубы Премьер-лиги за счёт выгодного телеконтракта били рекорды по тратам. За два последних летних трансферных окна английские клубы в общей сложности потратили порядка 5 миллиардов евро. Доходы команд так или иначе не бесконечные, и местные СМИ высказывают мнение, что деньги могли просто закончиться. Не зря сообщается, что даже «МЮ» не может себе позволить большие траты, хотя раньше «красные дьяволы» не испытывали трудностей.

Кроме того, кажется, что английские клубы стали осмотрительнее в своих тратах. В этом сезоне «Эвертон» уже лишился очков в качестве санкции за нарушение финансовых правил, в отношении других идут расследования. В Британии вопрос трат в футболе вышел на государственный уровень, и вскоре может быть введена должность независимого государственного аудитора для лучшего контроля.

Вдобавок к этому топ-клубы Англии синхронно затихли по внутренним причинам. «Манчестер Сити» зимой в целом обычно ведёт себя спокойно, «Арсенал» и «Ливерпуль» потратились летом, «Челси» слишком много выложил за предыдущие два окна, но вновь, видимо, останется без доходов от Лиги чемпионов, в «МЮ» идёт процесс смены власти, из-за чего процессы встали на паузу, а «Ньюкасл», несмотря на все финансовые возможности, пока идёт эволюционным путем, усиляясь точечно.

В свою очередь сдержанность англичан повлияла на остальной мир как эффект домино. Раньше схема была понятной: британцы закидывали деньгами остальные клубы, которые продавали своих футболистов за хорошие отступные, часть из которых тратили на усиление. Затишье же на Туманном Альбионе приводит к общему штилю.

Саудовская Аравия взяла паузу

Летом ещё серьёзно денег на рынок подкидывала Саудовская Аравия, но сейчас на Ближнем Востоке решили взять паузу. Разве что «Аль-Хиляль» выплатил 23 миллиона евро за Ренана Лоди. Вряд ли в Саудовской Аравии решили закрыть проект, но, видимо, задумались о каком-то переформатировании. Джордан Хендерсон уже сбежал обратно, Карим Бензема пытается вернуться в Европу, ходят слухи ещё о ряде недовольных игроков. Вероятно, в этой ситуации саудиты не спешат тратить десятки миллионов на футболистов, опасаясь через полгода их потерять.

Затишье перед летом

Ещё одна причина, по которой сейчас все затихли, заключается в том, что летом может настать форменное безумие. Вероятный уход Килиана Мбаппе точно повлечёт цепную реакцию, ведь «ПСЖ» будет искать ему достойную замену. В Каталонии пытаются заполучить Эрлинга Холанна, что потребует хода от «Манчестер Сити».

Летом сразу у нескольких заметных игроков начнётся последний год по контракту, что может также привести к продажам и поиску замен. Речь о Мохамеде Салахе из «Ливерпуля», Кевине де Брёйне из «Манчестер Сити», Лерое Сане, Джошуа Киммихе и Альфонсо Дэвисе из «Баварии», Федерико Кьезе из «Ювентуса».

Добавим к этому, что летом состоится чемпионат Европы, который традиционно становится катализатором ряда трансферов. Так что есть вероятность, что сейчас клубы решили просто сэкономить с учётом всех обстоятельств.

Окно ещё не закрыто

При этом надо понимать, что даже нынешнее трансферное окно ещё не закрыто, и возможны варианты. Келвин Филлипс должен всё же покинуть «Манчестер Сити», «Атлетико» пытается закрыть некоторые сделки.

Реклама

Кроме того, один трансфер традиционно может запустить цепную реакцию. Таковым может стать, например, потенциальный переход Эдди Нкетиа из «Арсенала» в «Кристал Пэлас». В этом случае «канониры» получат возможность потратиться на нового форварда, о котором мечтают. Прежде всего называется кандидатура Душана Влаховича. В этом случае и «Ювентусу» придётся искать замену, учитывая, что Мойзе Кин собрался в «Атлетико». В общем, итоги всё же надо будет подвести, когда трансферное окно окончательно захлопнется.

Роман Андреев