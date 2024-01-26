Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал срыв трансфера 24-летнего вингера Наира Тикнизяна из московского «Локомотива» в санкт-петербургский «Зенит».

«Наверно, те условия, которые «Зенит» предложил Тикнизяну, не особо дали ему пищу для размышлений. В «Локомотиве» у него дела складываются хорошо, он игрок основы, забивает голы. Плюс недавно Тикнизян женился и обустроил свой семейный быт в Москве. Поэтому если уж куда-то и переходить, то только на очень большие деньги. И зная, какие зарплаты «Зенит» может предлагать другим игрокам, Тикнизян запросил такие условия. А в «Зените» решили, что они для него слишком завышенные, поэтому сделка сорвалась. Судя по всему, так.

Может, у Тикнизяна ещё была мысль, что не у всех выходит заиграть в «Зените». Ставка там делается в первую очередь на легионеров. Есть примеры, как ребята переходят туда в надежде развиваться, но попадают в золотую клетку, большую часть времени проводят на банке и уходят потом в аренду или насовсем в «Сочи», «Оренбург» или ещё куда-то в команду рангом ниже.

Какие перспективы у Тикнизяна уехать играть в Европу? Из российских игроков «Зенита» в последние годы это удалось сделать только Кузяеву. У человека было просто такая мечта. Если брать худший для Тикнизяна вариант, при котором он переходит в «Зенит» и попадает там на скамейку, тогда в Европу его точно не позовут. А когда он лидер в «Локомотиве» и проявляет себя там, как сейчас, предложения от европейских клубов могут возникнуть», – сказал Селин.

В первой части текущего чемпионата России Наир Тикнизян провёл за «Локомотив» 16 матчей и забил 6 мячей, один из которых – «Зениту».