Медиалига стала угрозой РФС: Что значит решение ростовского СКА

В четверг ростовский СКА распространил заявление, что продолжит выступление в Медиалиге вместо ПФЛ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» видит в этом огромную опасность для РФС.

Решение СКА – удар по репутации РФС

СКА Ростов-на-Дону покидает систему РФС. Василий Вакуленко объявил, что «армейцы» не будут выступать в ПФЛ, а переберутся в Медиалигу. То есть клуб, по сути, напрямую заявил РФС, что его официально проводимое первенство менее интересное, чем частный турнир, направленный на развлечение. Получается, что общественная организация, задачей которой является популяризация футбола, справляется с задачей хуже, чем люди с частной инициативой.

Вдобавок к этому РФС получил такую пощёчину не от какого-то маленького заштатного клуба. Ростовский СКА – это бренд. Можно относиться к нему по-разному, но вообще-то эта команда завоёвывала серебряные медали чемпионата СССР и выигрывала Кубок страны. Это клуб с историей, с болельщиками. Это делает решение СКА очень заметным.

СКА демонстративно «ткнул» РФС в проблемы

Кейс СКА очень показательный. Ростовский клуб является частным, так что это точно не история про то, как надо получить и освоить бюджетные средства. Василий Вакуленко и его партнёры искали возможность сделать из СКА здоровый проект. Более того, переход в Медиалигу как раз подчёркивает это желание. СКА не бросают, просто переводят в ту организацию, где видят больше возможностей.

Руководство СКА прямым текстом объяснило своё решение: «Формальные требования выросли, а вариантов финансовой поддержки или спонсорства стало меньше. Самостоятельно преодолеть некоторые сложности уже невозможно». То есть СКА, по сути, заявил РФС следующее: требований и затрат много, а возможностей зарабатывать мало.

Опасный прецедент для РФС

О том, что футбол в России, и особенно в регионах, умирает – говорят уже несколько десятилетий. РФС периодически предпринимает какие-то шаги, но скорее для галочки, чем действительно с целью что-то изменить. Раньше всё равно было понимание, что альтернативы нет. Если хочешь играть в футбол и быть на виду – надо идти в турнир под эгидой РФС. Медиалига создала альтернативу.

Внимание, трансляции, всё больше знакомых игроков, болельщики – всё это есть у Медиалиги. Когда пару лет назад некоторые футболисты открыто говорили, что лучше играть в ней, чем в ПФЛ, это могло вызывать улыбки. Переход же СКА доказывает, что теперь не стоит свысока смотреть на Медиалигу. За пару лет этот турнир, куда переходят игроки, а теперь и целые клубы, уже стал полноценным конкурентом ПФЛ.

РФС получил прямой сигнал. Если структура всерьёз не начнёт меняться, не начнёт реальную реформу проведения лиг, не задумается о продвижении и популяризации, то вскоре за СКА могут последовать и другие.

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Роман Андреев