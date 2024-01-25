Пономарёв: «ЦСКА нужно обязательно приобрести быстрого футболиста вперёд»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв дал рекомендацию московскому клубу по трансферным вопросам. Ветеран уверен, что команде нужно усиление в линию атаку даже после подписания контракта с Тамерланом Мусаевым.

- Нужно обязательно приобрести какого-нибудь быстрого футболиста вперед, чтобы у него были хорошие скоростные качества, - приводит слова Пономарёва Betonmobile.

Также экс-игрок ЦСКА добавил, что резвый новичок в линию атаки избавил бы ЦСКА от необходимости постоянно рассчитывать на какие-то стандартные положения.

Напомним, что коллектив Владимира Федотова после 18 туров Премьер-лиги идет на восьмом месте.