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Агент Вилльяма Карвалью прокомментировал слухи об интересе к игроку из России эксклюзив

25 Января 2024 • 22:32 Комментировать
Мальорка
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Бетис
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27.01 23:00

Агент Педру Регуфе, представляющий интересы полузащитника «Бетиса» Вилльяма Карвалью, высказался о возможном переходе игрока в клуб из России.

Об интересе к 31-летнему футболисту со стороны неназванного российского клуба недавно сообщил известный журналист Маттео Моретто. Кроме того, по данным источника, на хавбека претендует турецкий «Бешикташ».

«Вилльямом действительно интересуются многие клубы, но на сегодняшний день из России ко мне по нему никто не обращался», – заявил Регуфе в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Вилльям Карвалью провёл 16 поединков за «Бетис» в текущем сезоне, отметившись тремя голевыми передачами. В период с 2013 по 2022 год полузащитник приглашался в ряды сборной Португалии, за которую отыграл 80 матчей.

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