​«Зенит» повесил ценник на Кассьерру – форвард интересен клубу Ла Лиги

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра интересен не только клубам из Саудовской Аравии. Как сообщает издание AS, 26-летний колумбиец находится на радаре «Севильи», желающей усилить атакующую линию.

По данным источника, «Севилья» наводила справки по Кассьерре и узнала, что «Зенит» готов продать игрока примерно за 15 миллионов евро. Андалузцы хотели бы арендовать форварда с условием обязательного выкупа, но проблема упирается в правила Ла Лиги по лимиту зарплат.

Как известно, Матео Кассьерра является лучшим бомбардиром текущего чемпионата России – он забил 14 голов в 16 матчах.

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