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​Один из матчей «Спартака» на зимнем турнире РПЛ перенесли

25 Января 2024 • 22:04 Комментировать

В четверг «Спартак» опубликовал расписание матчей на зиму. Пресс-служба московского клуба обратила внимание на тот факт, что игра зимнего турнира РПЛ против «Шабаб Аль-Ахли» пройдёт не 10 февраля, а на день раньше – 9 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

В РПЛ тоже проинформировали общественность о сдвиге этой игры.

«По договорённости с клубами и вещателем матч зимнего кубка РПЛ «Шабаб Аль-Ахли» - «Спартак» состоится на день раньше», - говорится в сообщении лиги.

Добавим, что в зимнем турнире РПЛ выступят «Спартак», «Ростов», «Шабаб Аль-Ахли» и «Кайрат».

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