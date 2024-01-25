Мануэль Бланко, один из агентов нападающего «Далласа» Хесуса Феррейры, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о несостоявшемся переходе игрока в московский «Спартак».

Ранее появилась информация, что «Спартак» пытался приобрести Феррейру у «Далласа». Сообщалось, что клуб был готов отпустить нападающего, а сам игрок согласился на переезд, однако руководство МЛС заблокировало сделку.

«Да, все верно. Лига приняла решение заблокировать трансфер из-за коммерческих рисков, связанных с переговорами с командами из России», — заявил агент.