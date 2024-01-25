Президент «Урала»: «Ганчаренко — это тренер, который нас устраивает»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном продлении сотрудничества с наставником команды Виктором Ганчаренко.

«Мы сейчас ничего никому не предлагаем. С Виктором Ганчаренко, если не будет более высоких предложений, мы всегда договоримся. Это тренер, который нас устраивает», — приводит слова Иванова «Спорт День за Днем».

Напомним, 46-летний Ганчаренко возглавляет «Урал» с лета 2022 года. В текущем сезоне «шмели» набрали 19 очков в 18 турах и на данный момент находятся на 12-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Действующий контракт тренера с «Уралом» рассчитан до конца нынешнего сезона.