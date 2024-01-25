Булыкин назвал самых прогрессирующих игроков РПЛ

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о том, кто из игроков РПЛ прогрессирует быстрее всех.

«Мне сразу в голову приходят Пиняев и Тюкавин. Отмечу Тюкавина, он как раз стал больше играть. В чем его главный прогресс? Он стал чаще брать игру на себя, больше забивать начал», — цитирует Булыкина Legalbet.

В текущей кампании Сергей Пиняев принял участие в 25 матчах «Локомотива» во всех турнирах, в которых стал автором двух забитых мячей и записал в свой актив пять результативных передач.

На счету Константина Тюкавина 23 выхода на поле в составе «Динамо», девять забитых голов и шесть оформленных ассистов.