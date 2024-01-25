В «Зените» отреагировали на информацию об интересе к Кассьерре из Саудовской Аравии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном отъезде нападающего команды Матео Кассьерры.

Ранее появилась информация, что саудовский «Аль-Шабаб» сделал предложение «сине-бело-голубым» по трансферу колумбийца. Кроме того, отмечалось, что в услугах Кассьерры заинтересован «Аль-Иттихад».

«Зенит» не получал от «Аль-Шабаб» предложений по трансферу Кассьерры. Ни грамма конкретики», — заявил Медведев «Чемпионату».

В текущем сезоне Кассьерра появился на поле в 22 встречах с учетом всех турниров, забил 15 мячей и записал на свой счет пять ассистов.