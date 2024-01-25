Бушманов надеется, что Угальде поможет «Спартаку»

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о предстоящем переходе форварда «Твенте» Манфреда Угальде в стан «красно-белых».

По сведениям сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», сумма трансфера составит 12 миллионов евро, но за счет бонусов она может достигнуть 15 миллионов.

«Сумма действительно внушительная. Надеюсь, Угальде стоит этих денег и сможет помочь «Спартаку». Стоит ли тогда уходить Мелёшину? Ему стоит искать аренду, чтобы получать игровое время», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что «Спартак» согласовал все условия сделки с «Твенте» и в ближайшее время Угальде прибудет в Россию.