​Гендиректор «Пари НН»: Суперлига позволит клубам России вернуться в международный футбол

Давид Мелик-Гусейнов, который занимает пост генерального директора «Пари НН», поделился своим мнением о проекте Суперлиги.

Открыто проект Суперлиги поддерживают только «Реал» и «Барселона». Впрочем, организаторы потенциального турнира говорят, что на самом деле заинтересованных клубов намного больше, хотя публично многие выступают против отделения от системы УЕФА.

По мнению Мелика-Гусейнова, Суперлига позволит российским клубам вернуться на международную арену.

«Если всё будет так, как говорят руководители Суперлиги, то запуск этого турнира позволит российским клубам, минуя всякие политические истории, сыграть, наконец, с зарубежными командами», - цитирует Мелика-Гусейнова Metaratings.