​«Спартак» обнародовал расписание зимних матчей

«Спартак» показал расписание матчей, которые команда проведёт во время зимних учебно-тренировочных сборов. «Красно-белые» проведут шесть игр, в том числе три игры в рамках турнира РПЛ.

2 февраля, «Спартак» - «Торпедо» (время будет объявлено позже);

7 февраля 19:30, «Спартак» - «Ростов»;

9 февраля 18:30, «Спартак» - «Шабаб Аль-Ахли»;

14 февраля 19:30, «Спартак» - «Кайрат»;

20 февраля 16:30, «Спартак» - «Абтыш-Ата»;

21 февраля 16:30, «Спартак» - «Астана».

Отметим, что на зимнем турнире РПЛ «Спартак» сыграет против «Ростова», «Шабаб Аль-Ахли» и «Кайрата».

После первой части сезона «Спартак» занимает пятое место в таблице российского чемпионата.