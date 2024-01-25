22-летний нападающий Дардан Шабанхаджай пополнил состав «Рубина», перебравшись из словенского клуба «Мура». Об этом сообщает официальный телеграм-канал казанского коллектива.

Трудовой договор Шабанхаджая с «Рубином» рассчитан на четыре с половиной года. В новой для себя команде форвард выбрал 99-й игровой номер.

«Добро пожаловать в «Рубин», Дардан!» — написала пресс-служба казанцев.

В первой части сезона Шабанхаджай принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь мячей и записал на свой счет три ассиста.

Согласно сведениям портала Transfermark, трансфер австрийца обошелся «Рубину» в 1,2 миллиона евро.