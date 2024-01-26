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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели

26 Января 2024 • 09:10 Комментировать

Главные трансферные новости прошедшей недели

Первый месяц 2024 года завершается довольно громкими (по меркам РПЛ) сделками. Да, так и не решена судьба Мбаппе, который вроде опять в «Реале», зато покинул Россию легендарный Кристиан Нобоа, а «Зенит», за который эквадорец провёл всего пару матчей, сделал два серьёзных предложения по качественным футболистам. «Евро-футбол.ру» и резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Зенит» продолжает скупать игроков

Никак не хочет успокаиваться чемпион. Три бразильца (Педро, Артур, Нино) и Ильзат Ахметов оказались усилением недостаточным. На фланг обороны из «Локомотива» выписан воспитанник ЦСКА Наир Тикнизян. Клубы ударили по рукам, согласовав трансфер за 8 миллионов евро. Наир даже не принял участие в последнем товарищеском матче по просьбе «Зенита», но своего согласия на переход ещё не дал. Контракт Тикнизяну питерцы предлагают на сильно улучшенных условиях, однако уже появляются слухи о сложностях в переговорах.

Куда сложнее «Зениту» провернуть сделку с мексиканской «Америкой». Именно в этом клубе чемпион России заприметил полузащитника Альваро Фидальго, прошедшего систему мадридского «Реала». В контракте 26-летнего испанца прописаны отступные в 10 миллионов евро, однако сложность заключается в проведении валютных операции с российскими клубами. Фидальго за «Америку» выступает с 2021 года, за это время провёл 125 матчей, забил 10 мячей и 19 раз ассистировал партнёрам.

Кристиан Нобоа уехал домой

В 2004 году молодой Кристиан Нобоа дебютировал в профессиональном футболе. Знал ли тогда этот парень, что его судьба будет тесно связана с холодной и далёкой Россией? Очень вряд ли. Он просто был рад надеть футболку родного «Эмелека» и начать покорять футбольное пространство. А теперь Нобоа в этот клуб возвращается уже состоявшимся мастером. Только за свой последний клуб в РПЛ – «Сочи» эквадорец провёл 116 матчей, забил 40 голов и сделал 23 ассиста. А ведь у Кристиана ещё были прекрасные сезоны за «Рубин», «Динамо» и «Ростов». Всего в России Нобоа отыграл 16 (!) лет. Вот уж действительно: «Прощай, легенда»!

Игрок сборной Колумбии переехал в Краснодар

Семь с половиной миллионов евро «Краснодар» потратил на Кевина Кастаньо, сделав его восьмым в списке самых дорогих приобретений клуба. На первом месте, кстати, тоже колумбиец – Джон Кордоба, которого сейчас активно заманивают в АПЛ «Фулхэм» и «Ноттингем Форест». Серхи игрок не такой атакующий, он выступает на позиции опорного полузащитника и фанатеет от Бускетса. Кастаньо отлично проявил себя в отборочном турнире к ЧМ-2026 и получил большой интерес из Испании, но «Краснодар» опередил «Сельту» и «Бетис», заплатив нужную сумму «Крус Асулю». Контракт с полузащитником подписали на 4,5 года.

«Спартак» нашёл форварда в Эредивизи

Пока прокуратура Нидерландов требует для Квинси Промеса девять лет тюремного заключения, «Спартак», словно насмехаясь, ищет нового форварда в чемпионате этой страны. Ищет и находит. Местные СМИ сообщают, что трансфер нападающего «Твенте» Манфреда Угальде уже согласован, однако остаются финансовые вопросы, которые нужно решить. «Спартак» пытается сбить цену, но вроде как заплатит за 21-летнего костариканского форварда 12 миллионов евро. В текущем сезоне Угальде провел за «Твенте» 25 матчей, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.

Европейские чемпионаты

Килиан Мбаппе. И снова «Реал»

Немецкие СМИ (неожиданно) уверяют, что Килиан Мбаппе всё-таки выбрал «Реал» после долгих раздумий. Желание победить в Лиге чемпионов и играть за «королей» победило. А Перес готов простить все обиды, принять «непутёвого» Килиана и выплатить ему огромный подписной бонус, который обещал ещё летом 2023 года. Сам же переход состоится летом 2024 года, по истечении контракта с «ПСЖ». А вам ещё не надоела эта история с «постоянными» переходами Килиана Мбаппе?

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