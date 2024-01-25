​Форвард «Зенита» может заменить Бензема в «Аль-Иттихаде»

Карим Бензема в зимнее трансферное окно может покинуть «Аль-Иттихад». Ранее в прессе появлялась информация о желании 36-летнего француза вернуться в европейский футбол.

Как сообщает в социальных сетях журналист Хулиан Капера, «Аль-Иттихад» в качестве возможной замены для Бензема рассматривает нападающего «Зенита» Матео Кассьерру. В то же время отмечается, что колумбиец интересен и клубу «Аль-Шабаб» - он уже направлял предложение.

Стоит сказать, что Матео Кассьерра является лучшим бомбардиром текущего чемпионата России. В 16 матчах колумбиец записал на свой счёт 14 голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.