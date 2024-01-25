В ближайшее время футболку «Спартака» примерит Манфред Угальде, который в последние годы выступал за «Твенте». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», за трансфер 21-летнего костариканца «красно-белые» заплатят 12 миллионов евро. С учётом бонусов сумма сделки может достигнуть 15 миллионов евро, не более. Бонусы прописаны за достижения команды и результативные действия игрока.

В настоящий момент «Спартак» готовится ко второй части сезона на сборе в ОАЭ. После восемнадцати туров команда Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.